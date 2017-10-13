Павел Дацюк: "Мне еще детский тренер говорил - если тебя бьют, значит, ты играешь"

Нападающий СКА Павел Дацюк после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (4:2) в интервью "СЭ" подчеркнул, что для питерцев игра выдалась непростой. Отметим, что сегодня форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Почему домашний матч против "Салавата" сложился труднее, чем выездной?

– Да, тяжелый матч. Уфа хорошо играла, каталась, создавала моменты. Здорово, что мы забили нужные голы и выиграл.

– Вас колотят без конца и края...

– Меня колотит? А, в смысле – бьют? Мне еще детский тренер говорил – если тебя бьют, значит, ты играешь. Если не бьют – значит, ты никому не нужен. Спасибо, хоть так буду приносить пользу команде.

– Почему домашние игры даются сложнее, чем выездные?

– У нас была длинная и очень эмоциональная серия. Сейчас все успокоились, но усталость накопилась. Все соперники настраиваются на нас. При такой сумасшедшей поддержке болельщиков чуть расслабляешься, чувствуешь, что шесть человек на площадке. Из-за этого так и, получается – делаем грубые ошибки и привозим себе голы.

– Больше 11 матчей СКА не пропускал голы в меньшинстве, а сегодня "Салават" разыграл лишнего. Как так получилось?

– Соперники разбирают нас, смотрят, делают выводы. Нельзя весь сезон отыграть и не пропускать. Лучше уж сейчас пропустить.

– Вы сказали про усталость. Нужна пауза, чтобы отдохнуть?

– Больше не физическая, а эмоциональная усталость. Была долгая серия побед. Все поддерживали нас. Вернее, какая-то часть поддерживала, а какая-то "поддерживала", что в нашей стране тоже часто встречается. Все нормально. Сейчас мы с этим справимся и пойдем дальше, чтобы другим было интересно смотреть хоккей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)