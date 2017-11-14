Олег Знарок: "Шипачев хорошо влился в игру СКА"

Главный тренер СКА Олег Знарок посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (2:0). По словам специалиста, команда должна была решать исход встречи в ее начале.

– Конечно, если столько создавать моментов, нужно забивать и решать игру в начале встречи. Неплохо стоял вратарь, – приводит пресс-служба дальневосточников слова Знарка. – То, что маленькая площадка, было непривычно – сразу меняется и угол обстрела, и все остальное. До конца мы так его и не нашли.

Оценивать физическое состояние Шипачева еще рано. По игре у него сегодня, наверное, было больше эмоций. Посмотрим, что будет дальше. Он хорошо влился. Мы знаем Вадика, ожидали от него этой игры. Думаю, он еще будет прибавлять. Пока Сережка (Плотников. – Прим. "СЭ") с ними играет, а там видно будет.

Напомним, что нападающий Вадим Шипачев вернулся в СКА после того, как расторг контракт с "Вегасом". В НХЛ он провел всего три матча и отметился одним голом.

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