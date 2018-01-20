Олег Знарок: "Как отношусь к суевериям вокруг Кубка Континента? Никак!"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (5:0) подчеркнул, что его подопечным было тяжело. Специалист отметил физическую готовность соперников.

– Мы с Андреем Мартемьяновым друзья с детства. Против его команды было тяжело, – сказал Знарок. – В первом периоде "Амур" играл в давление, они физически очень хорошо подготовлены. Нам повезло забить два гола, после этого игра пошла игр.

– СКА досрочно выиграл Кубок Континента. Как относитесь к суевериям вокруг этого трофея?

– Никак не отношусь. Что тут еще можно сказать.

– Готовы ломать эти суеверия?

– Да какие там суеверия! Они могу быть в других вещах. В личных, например.

– В январе СКА играет в форме "Ленинград". Команда побеждает для жителей блокадного города?

– Конечно. Мы все помним это. Прекрасно, что ветераны приходят на матчи. Дай бог им здоровья. Это наша память. (Сергей ЯРЕМЕНКО)