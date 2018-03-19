Никитин подписал новый контракт с "Трактором"

"Трактор" объявил о продлении контракта с защитником Никитой Никитиным. Новое соглашение с 31-летним игроком будет действовать до конца сезона-2018/19.

- В этом сезоне – в регулярном чемпионате и первом раунде плей-офф – Никита показал себя безоговорочным лидером команды, внес существенный вклад в общее достижение, - сказал генеральный менеджер клуба Евгений Губарев. - Желаем ему скорейшего выздоровления. Убежден, что на следующий год Никита не остановится на достигнутых результатах.

Никитин пришел в челябинскую команду по ходу нынешнего сезона. В регулярном чемпионате и плей-офф защитник провел за команду 36 матчей, отдав шесть передач.