Никита Зайцев: "Стараюсь быстрее понять систему "Торонто"

Новичок "Торонто" Никита Зайцев подчеркнул, что сейчас старается вливаться и понимать систему игры новой команды. Защитник сборной России перешел в "Мэйпл Ливз" этим летом.

– Мне все сейчас интересно, все новые ребята, поэтому на кого-то внимания я особо не обращаю, больше стараюсь думать о себе, – приводит ТАСС слова Зайцева. – Нужно быстрее вливаться, вкатываться, понимать систему игры. Относительно тренировок, я работал уже в России с американским тренером, поэтому более или менее знаю, к чему быть готовым. Конечно, есть новые какие-то упражнения, которые сделаешь один раз, и потом будет легче.

Давно знаю Валиева и Сошникова, общаюсь летом, отличные ребята. Мне тяжело говорить о шансах Валиева, поскольку я еще сам тут не играл. Парень он хороший – не просто же так он тут находится, в этой организации, и несколько матчей в том сезоне провел в НХЛ.