Никита Комаров: "Такое ощущение, что всю жизнь играл в "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Никита Комаров после победы над "Витязем" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что в стартовой игре многие ребята волновались. Также он отметил, что его заброшенная шайба получилась трудовой.

- Отмечу первый период, атака у нас хорошо двигалась, - считает Комаров. - Во второй двадцатиминутке немного сбавили обороты, во многом поэтому и пропустили шайбы. Неудачно сыграли в обороне. В третьем периоде вернули игру.

- Сказалось ли то, что матч с "Витязем" был первым в сезоне?

- Конечно. У многих ребят присутствовало волнение, тем более, что молодежь играла.

- Расскажите про свою шайбу.

- Она получилась трудовая. Сам заработал.

- Насколько освоились в новой команде?

- Такое ощущение, что играл здесь всю жизнь. Хорошие ребята и тренерский штаб. Все серьезно относятся к делу. Мне очень нравится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)