Ник Бэйлен: "В первых матчах за "Трактор" я "замерз"

Защитник "Трактора" Ник Бэйлен рад, что его дебютный гол принес челябинцам победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (2:1). По словам 27-летнего американца, его волновало то, что он не может забить.

– Конечно, удалось прочувствовать атмосферу. Мы играли с "Металлургом" в межсезонке и уже дважды в сезоне. Все игры были упорными, – приводит пресс-служба челябинцев слова Бэйлена. – Когда на таком коротком отрезке играешь три матча, чувствуешь ритм этой игры и пульс дерби.

Первый гол за "Трактор"? Определенно, приятно наконец отличиться. Вдвойне приятно, что этот гол стал победным, потому что я пришел в эту команду, чтобы помочь наладить большинство, чтобы команда эффективнее атаковала. В первых трех матчах я "замерз", у меня не шла игра, я зациклился на этом. Сегодня дело пошло. Гол забит, и это очень приятно.