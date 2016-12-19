16:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ник Бэйлен:
"Грустно уходить из минского "Динамо"

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Защитник Ник Бэйлен в своем твиттере попрощался с болельщиками минского "Динамо" и поблагодарил их за поддержку. Сегодня стало известно, что клуб расторг контракт с 27-летним хоккеистом. Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон. Бэйлен выступал за "Динамо" с 2014 года, в текущем сезоне провел 13 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

– Благодарю болельщиков "Динамо" и сборной Белоруссии, – написал в твиттере Бэйлен. – Грустно уезжать, но я воодушевлен новой возможностью. Желаю "Динамо" и болельщикам команды всего самого лучшего. Спасибо.

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