"Нефтехимик" продлил контракт с Аркаловым

"Нефтехимик" в своем официальном Твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Ильей Аркаловым. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Аркалов провел 50 матчей и набрал 6 (3+3) очков, а также записал на свой счет 2 (1+1) очка в пяти встречах плей-офф.
⚡ ОФИЦИАЛЬНО ⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 13 марта 2018 г.
ХК "Нефтехимик" продлил контракт с форвардом Ильей Аркаловым. Срок нового соглашение рассчитан на один год. В прошедшем сезоне 24-летний нападающий провел в составе "волков" 55 матчей и набрал 8 (4+4) очков.#Нефтехимик #хоккей #КХЛ #живихоккеем #КХЛ10 #Волки pic.twitter.com/wqyfo7OWGh
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