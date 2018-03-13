"Нефтехимик" продлил контракт с Аркаловым

"Нефтехимик" в своем официальном Твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Ильей Аркаловым. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Аркалов провел 50 матчей и набрал 6 (3+3) очков, а также записал на свой счет 2 (1+1) очка в пяти встречах плей-офф.