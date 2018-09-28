Наиль Якупов: "Против "Авангарда" был самый насыщенный матч в сезоне"

Нападающий СКА Наиль Якупов прокомментировал поражение от "Авангарда" (2:3 Б).

- Не получилось, чтобы шайба стала победной. Играли здорово. Переживаний насчет нашей игры нет. Мы владели преимуществом и по броскам "Авангард" переиграли, и моментов у нас хватало. Где-то надо было спокойнее доиграть матч, но как получилось - так получилось.

Клюшку после забитого гола сломал, потому что она до этого была уже сломана.

У нас сегодня была достаточно силовая игра. Силовой борьбы с нашей стороны хватало. Чем жестче играешь, тем больше шансов владеть шайбой и перехватывать преимущество. Старались, команда сыграла в целом неплохо. Установки держаться подальше от Емелина не было, у соперника любой может сделать хороший силовой прием, нам просто надо держать ухо востро. Емелю я давно знаю. Когда он был на поле - я старался аккуратнее быть.

По уровню соперничества можно сказать, что это был самый насыщенный матч в сезоне. Играли с одним из лидеров чемпионата. С такими командами очень интересно играть, потому что игра идет за четыре очка. Да, "Авангард" не из нашей конференции, но все равно было очень интересно. Каждый хочет брать инициативу в свои руки, чтобы перевес был на его стороне. Мы так и хотели, но не получилось. Однако сильных проблем у нас нет, надо отдохнуть и готовиться к серьезной выездной серии, набирать очки там.

Про рекорд и сухую серию разговоров не было, но я хотел, чтобы эта серия продолжилась как можно дольше. Для вратарей это тоже очень важно, ребята хотят, чтобы голкипер играл на ноль, тогда он чувствует себя намного комфортнее. (Игорь Еронко)