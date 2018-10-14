Минское "Динамо" в овертайме уступило "Северстали" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе минчан отличился Сергей Костицын. У победителей шайбы забрасывали Сергей Лапин и Руслан Карлин.

"Динамо" с 11 очками занимает последнее место на Западе. У "Северстали" 14 очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Северсталь" (Череповец) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: С. Костицын - 2 (Пулккинен), 2:47 - 1:0. Лапин - 2 (Веревкин), 31:27 - 1:1. Карлин - 1, 64:22 - 1:2.

Вратари: Энрот - Фурх.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 27 (6+11+8+2) - 28 (6+10+9+3).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

14 октября. Минск. "Минск-Арена".

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