"Металлург" дома обыграл "Нефтехимик", Мозякин сделал дубль

"Металлург" выиграл у "Нефтехимика" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Сергей Мозякин. Также отличились Роман Любимов, Николай Кулемин и Деннис Расмуссен. У "Нефтехимика" забивали Юусо Пуустинен и Александр Авцин.

"Металлург" набрал 68 очков и на данный момент занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Нефтехимика" 38 очков и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Голы: Мозякин - 18 (бол., Эллисон, Расмуссен), 3:39 - 1:0. Пуустинен - 20 (Полашек, Нестрашил), 7:32 - 1:1. Авцин - 1 (Шарипзянов), 10:23 - 1:2. Любимов - 10 (Рылов), 18:01 - 2:2. Кулемин - 14 (Мозякин, Расмуссен), 24:57 - 3:2. Расмуссен - 11 (мен.), 35:20 - 4:2. Мозякин - 19 (бол., Расмуссен, Пакаринен), 40:45 - 5:2.

Вратари: Кошечкин - Ежов (Коротаев, 32:50).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 40 (15+13+12) - 17 (8+4+5).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

13 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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