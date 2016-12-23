15:48 23 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Меньшиков, Клинкхаммер и Браст дисквалифицированы на один матч

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КХЛ дисквалифицировала на один матч защитника "Сибири" Виталия Меньшикова и форварда минского "Динамо" Роба Клинкхаммера за драку в матче регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги. Подобные нарушения оказались повторными для хоккеистов. Помимо обязательной дисквалификации, они наказаны индивидуальными штрафами.

В поединке "Слован" - "Трактор" голкипера хозяев Барри Браста наказали десятиминутным штрафом, который стал для него третьим. Штраф стал для него третьим, на него наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/23/333180.html

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