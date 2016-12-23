Меньшиков, Клинкхаммер и Браст дисквалифицированы на один матч

КХЛ дисквалифицировала на один матч защитника "Сибири" Виталия Меньшикова и форварда минского "Динамо" Роба Клинкхаммера за драку в матче регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги. Подобные нарушения оказались повторными для хоккеистов. Помимо обязательной дисквалификации, они наказаны индивидуальными штрафами.

В поединке "Слован" - "Трактор" голкипера хозяев Барри Браста наказали десятиминутным штрафом, который стал для него третьим. Штраф стал для него третьим, на него наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.