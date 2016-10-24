18:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Матч "Куньлунь" - "Локомотив" посетили 674 зрителя

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Матч регулярного чемпионата КХЛ с участием "Куньлуня" в очередной раз не вызвал интереса у жителей Шанхая. Согласно официальному протоколу сегодняшнего поединка с "Локомотивом" (3:1), на ледовой арене "Фэйян" присутствовало всего 674 зрителя. Предыдущий антирекорд посещаемости был зафиксирован на игре китайской команды с "Нефтехимиком" (550 человек).

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КОММЕНТАРИИ (11)
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EdVVard

ОГО! Уже 674!

20:14

PallMall

Главное, положительная динамика!

20:00

CanagliaVova

при чем тут Фетисов? :-D

19:49

+-=0

все вопросы к ротенбергу , а не к Фтисову.

19:33

RT

Ну и кому это надо? Зачем это недоразумение? Гении бизнеса, кто придумал этот куньлунь?

19:24

WAF

так это родственники китайских хоккеистов.когда будет основной состав из китайцев состоять будут лишний билетик спрашивать.

19:04

alexpomor

Исходя из текста статьи, не понятно - это рекорд или антирекорд.... КХЛ сама все делает для достижения таких показателей

18:54

shms

Китайцы на работе. Им не до хоккея

18:48

spawn0

ну и зачем нам такие команды из разных нехоккейных стран? фетисов знает...

18:46

sailor1990

Аншлаг

18:42

HONESTO

на хоккейный и футбольный Цзка так же ходят)

18:42

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