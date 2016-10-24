Матч "Куньлунь" - "Локомотив" посетили 674 зрителя

Матч регулярного чемпионата КХЛ с участием "Куньлуня" в очередной раз не вызвал интереса у жителей Шанхая. Согласно официальному протоколу сегодняшнего поединка с "Локомотивом" (3:1), на ледовой арене "Фэйян" присутствовало всего 674 зрителя. Предыдущий антирекорд посещаемости был зафиксирован на игре китайской команды с "Нефтехимиком" (550 человек).
EdVVard
ОГО! Уже 674!
20:14
PallMall
Главное, положительная динамика!
20:00
CanagliaVova
при чем тут Фетисов? :-D
19:49
+-=0
все вопросы к ротенбергу , а не к Фтисову.
19:33
RT
Ну и кому это надо? Зачем это недоразумение? Гении бизнеса, кто придумал этот куньлунь?
19:24
WAF
так это родственники китайских хоккеистов.когда будет основной состав из китайцев состоять будут лишний билетик спрашивать.
19:04
alexpomor
Исходя из текста статьи, не понятно - это рекорд или антирекорд.... КХЛ сама все делает для достижения таких показателей
18:54
shms
Китайцы на работе. Им не до хоккея
18:48
spawn0
ну и зачем нам такие команды из разных нехоккейных стран? фетисов знает...
18:46
sailor1990
Аншлаг
18:42
HONESTO
на хоккейный и футбольный Цзка так же ходят)
18:42