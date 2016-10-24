Матч "Куньлунь" - "Локомотив" посетили 674 зрителя

Матч регулярного чемпионата КХЛ с участием "Куньлуня" в очередной раз не вызвал интереса у жителей Шанхая. Согласно официальному протоколу сегодняшнего поединка с "Локомотивом" (3:1), на ледовой арене "Фэйян" присутствовало всего 674 зрителя. Предыдущий антирекорд посещаемости был зафиксирован на игре китайской команды с "Нефтехимиком" (550 человек).