Максим Карпов: "У меня не возникнет проблем с адаптацией в СКА"

Нападающий Максим Карпов в интервью официальному сайту СКА поделился эмоциями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга. 25-летний хоккеист отметил, что у него не возникнет проблем с адаптацией в клубе, так как он уже работал с Олегом Знарком. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

– Теперь вы игрок СКА. Поделитесь впечатлениями от перехода.

– Пока что, наверное, еще не до конца осознал – все произошло совсем недавно, – сказал Карпов. – Но, безусловно, доволен тем, как для меня разрешилась проблемная ситуация с бывшим клубом.

– Тренерский штаб вам уже знаком. Знаете ли кого-то из команды?

– Думаю, с адаптацией проблем не возникнет. Работал в "Динамо" и в сборной с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем, с их требованиями знаком, так что все должно быть в порядке. Коллектив в целом будет новый, но с командой, думаю, быстро познакомлюсь, тем более что с некоторыми ребятами пересекались в сборной.

– Предсезонная подготовка уже стартовала. Как считаете, готовы к ней?

– Да, тренировался в межсезонье, готовился, думаю, что числа 7 - 8-го уже буду в Петербурге. Чувствую себя хорошо.

– В Петербурге вы уже бывали не раз.

– В Питере постоянно полные трибуны, в такой атмосфере всегда приятно играть. С городом пока незнаком, но возможность все осмотреть еще обязательно предоставится. Ну а от сезона жду, конечно, только побед вместе с командой.