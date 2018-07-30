"Локомотив" во второй раз за день обыграл "Северсталь"

"Локомотив" обыграл "Северсталь" в товарищеском матче, который проходил в Череповце. По шайбе забросили Аверин и Алексеев.

Команды провели второй матч за день (оба - по 2 периода). В первой встрече победу также одержал "Локо" (3:0).

Товарищеский матч

"Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Аверин - 1 (Рафиков), 10:57 - 0:1. Алексеев - 1 (Юртайкин), 24:58 - 0:2.

Вратари: Артамкин - Коновалов.

Судьи: Орнатский, Ягубкин.

30 июля. Череповец. СКЗ "Алмаз".