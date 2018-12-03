Линус Умарк: "Сейчас я с семьей в Швеции, но скоро вернусь в состав "Салавата"

Шведский форвард "Салавата Юлаева" Линус Умарк, на время отъехавший к себе на родину из-за семейных обстоятельств, обратился к болельщикам уфимской команды. Форвард подчеркнул что его отлучка будет недолгой, и скоро он вернется в состав.

"Привет всем болельщикам! Сейчас я в Швеции со своей семьей, но скоро вернусь в состав и буду готов помогать своей "второй семье", - цитирует форварда официальный сайт "Салавата".

В текущем сезоне Умарк провел 32 матча за "Салават", в которых забросил три шайбы и отдал 27 передач. Примечательно, что шведский форвард не может забить уже на протяжении 23 встреч к ряду.