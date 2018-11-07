Кошечкин, Дитц, Паршин и Афанасьев - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов минувшей недели

Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин ("Металлург"), в трех матчах одержавший три победы (в том числе одну на ноль). Кошечкин отразил 96,74% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,01.

Лучшим защитником признан Даррен Дитц ("Барыс"), в четырех матчах (в том числе трёх гостевых) одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (2+3) очка (лучший результат недели среди защитников). В матче против "Трактора" Диц отметился дублем. Канадский защитник не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), нанес 20 бросков по воротам и провел шесть силовых приемов.

Лучшим нападающим признан Денис Паршин ("Торпедо"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 6 (4+2) очков при показателе полезности (+2). Нападающий отметился дублями в поединках против "Северстали" и "Салавата Юлаева" (одна из шайб стала победной). Паршин набирал очки во всех матчах недели, нанес 12 бросков по воротам, заблокировал три броска соперников.

Лучшим новичком признан защитник Максим Афанасьев ("Локомотив"), отметившийся результативной передачей в матче против ХК "Сочи". 20-летний защитник ярославского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 17 минут 26 секунд, нанес 4 броска по воротам и заблокировал 2 броска соперников.

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