Комаров подписал контракт со СКА

Нападающий Виктор Комаров, ранее выступавший за тольяттинскую "Ладу", подписал контракт со СКА на два года. 23-летний форвард провел в "Ладе" два сезона, набрав 36 (18+18) очков в 96 матчах. В минувшем сезоне Комаров привлекался в олимпийскую сборную России.

- Мы получили предложение от СКА - двусторонний контракт на два года. Нас устроил этот вариант, у игрока есть перспективы в системе клуба из Санкт-Петербурга, - цитирует "Р-Спорт" агент хоккеиста Игоря Парашкина.

30 апреля контракт Комарова с "Ладой" закончился, и он получил статус неограниченно свободного агента, так как тольяттинский клуб не сделал ему квалификационного предложения.