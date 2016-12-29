Клубы КХЛ должны игрокам более 500 миллионов рублей

"СЭ" стало известно, с какими долгами завершают сезон клубы КХЛ. Отметим, что за прошлый сезон хоккеистам должны только два клуба - "Слован" и "Медвешчак", но у загребского клуба небольшая сумма, а братиславцы рассчитаются на днях.

По состоянию на сегодняшний день "Сибирь" ушла в самый большой минус. Клуб имеет долги примерно на 150 миллионов рублей. На втором месте московское "Динамо" с долгом, который приближается к 120 миллионам. Неожиданно на третьем месте "Сочи". Хотя у клуба новый спонсор, долги южан превышают 100 миллионов рублей. Еще семь команд должны гораздо меньше, а долг у них небольшой по месяцам. Из неожиданностей "Торпедо" и "Витязь", которые пока не заплатили за ноябрь. Общая сумма долгов всех клубов превышает 500 миллионов рублей, но в этой сумме "хвосты" "Слована" и "Медвешчака". (Алексей ШЕВЧЕНКО)