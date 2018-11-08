14:45 | Хоккей — КХЛ

КХЛ объявила о проведении матча СКА – ЦСКА на футбольном стадионе "Санкт-Петербург"

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Континентальная хоккейная лига согласовала проведение матча регулярного чемпионата СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) 22 декабря на стадионе "Санкт-Петербург". Как информирует официальный сайт КХЛ, лига приняла решение о проведении матча при условии соблюдения всех требований регламента.

Эта встреча будет приурочена к 72-й годовщине начала первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Оба армейских клуба были в числе его участников.

Стадион "Санкт-Петербург" принимал матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, также это домашняя арена для футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург).

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/11/08/415544.html​

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