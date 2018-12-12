Вратарь "Авангарда" Карри Рамо выбыл до конца сезона из-за травмы колена, сообщает ТАСС со ссылкой на президента клуба Максима Сушинского. Рамо получил повреждение в игре с "Металлургом" на предсезонном турнире в Челябинске. Ранее сообщалось, что он выбыл на полгода.

- Рамо в этом сезоне мы не увидим, в том числе и в матчах плей-офф, - сообщил Сушинский.

Рамо вернулся в "Авангард" в мае этого года. Он уже защищал цвета омичей с 2009 по 2013 год и дошел с ними до финала Кубка Гагарина-2012.