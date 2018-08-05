Илья Воробьев: "Пока Гусев и Якупов будут играть вместе"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после матча с "Куньлунем" (5:0) в рамках Sochi Hockey Open поделился мнением об игре Наиля Якупова и рассказал о состоянии Павла Дацюка.

– Якупов после гола в первой же смене часто заигрывался, переигрывал в каких-то моментах. Это вас устраивало? Или, может быть, от вас шло?

– От меня это не шло. Но это первая игра. Дальше будем разбираться, говорить, что требуем от них.

– Связка Гусев – Якупов – решенный вопрос?

– В хоккее решенных вопросов не бывает. Пока вместе они будут. Потом будем смотреть.

– Дацюк сыграет в Сочи?

– Мы смотрим каждый день за ним. Оцениваем состояние готовности. Пока не знаем, сыграет он в Сочи или нет. (Игорь ЕРОНКО)​