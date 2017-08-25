Илья Воробьев: "Магнитка" никогда так много не работала в большинстве, как в этом году"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев поблагодарил команду за победу над "Трактором" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, которая стала первой для "Магнитки". По его словам, соперники бились на каждом участке льда.

– "Металлург" против "Трактора" – это всегда интересно, борьба на каждом участке поля, все отдают все, – сказал Воробьев. – Здорово сыграли вратари. Бились обе команды. Благодарен ребятам за первую победу в сезоне.

– Не так давно команды играли на мемориале Ромазана. Та игра стала предметом разбора к сегодняшнему матчу?

– Мы смотрели эту игру. Естественно, ее разбирали сразу после турнира, были нарезки. Но это все равно предсезонка и накал борьбы отличался.

– Сегодня удалось реализовать только одну из шести попыток большинства. Тяжело удается наигрывать все-таки?

– Я понимаю к чему вы привыкли, к чему мы привыкли. Да, но ситуация такая, что у нас из первой бригады большинства ушло три человека. Причем, не самых плохих. Мы работаем над этим и никогда так много не работали над большинством как в этом году. Надо понимать, что нужно время. (Юрий ШИРИНКИН)