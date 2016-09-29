Игорь Захаркин: "В последних матчах "Салават" старается играть дисциплинированно"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы над "Авангардом" (5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда активно провела эту встречу. По словам Захаркина, на данный момент происходит взросление команды, передает корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Мы пытаемся в последних матчах играть дисциплинированно, – подчеркнул Захаркин. – Мне нравится, что мальчишки взрослеют, начинают понимать игровую систему, получать удовольствие от дисциплинированной игры. Этот матч мы играли активно, создавали много моментов, сумели забить. Сейчас происходит взросление команды. Это не может не радовать. Я доволен, что мальчишки справились сегодня со столь трудным соперником. Нам очень нужны были эти три очка.

– Как оцените игру Куляша?

– Денис сегодня играл первый матч после травмы. Он играл дома, понимал, что его будут оценивать, рассматривать с точки зрения прошлого сезона. Он сыграл так, как должен был: строго, жестко. Думаю, он сейчас приобретет кондиции, и мы увидим еще более сильного Дениса Куляша.

– Как оцените шансы Гаврилова на роль основного вратаря?

– Трудно сказать. И, наверное, совершенно необязательно сейчас оценивать шансы. Будет хорошо играть – будет получать шансы. Для любой команды важно иметь надежную вратарскую бригаду. Чтобы они могли подменять друг друга. И кто готов лучше к конкретному матчу, тот и должен играть. У него хорошие шансы.

– Григоренко по какой причине сегодня не играл?

– К сожалению, он очень серьезно травмирован.