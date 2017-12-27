Хет-трик Эллисона помог "Магнитке" обыграть "Динамо"

Магнитогорский "Металлург" дома обыграл московское "Динамо" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хет-триком в составе хозяев площадки отметился Мэтт Эллисон.

Для "Магнитки" эта победа стала второй в четырех последних матчах. Бело-голубые, в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "ХК Динамо" (Москва) - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы: Эллисон - 12 (Вольски, Пивцакин), 2:51 - 1:0. Эллисон - 13 (Денисов, Пивцакин), 5:57 - 2:0. Терещенко - 5 (бол., Кокарев, Пивцакин), 26:53 - 3:0. Эллисон - 14 (Ли, Мозякин), 27:35 - 4:0. Марковин - 2 (Петунин, Игнатушкин), 31:59 - 4:1. Чибисов - 6 (Кокарев), 38:44 - 5:1.

Вратари: Самсонов - Бочаров (Еременко, 27:35).

Штраф: 4 - 22.

Броски: 34 (13+11+10) - 35 (8+16+11).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

27 декабря. Магнитогорск. "Арена Металлург".