Харийс Витолиньш: "СКА нужно реабилитироваться перед своими зрителями после поражения от "Ак Барса"

Тренер СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" отметил, что тренерский штаб меняет звенья, чтобы посмотреть на разные сочетания. Он также добавил, что питерцы должны быть готовы к тому, что во встрече будет много борьбы под воротами и много стычек.

– Наблюдаем изменения в звеньях – Дацюк в третьем звене с Гусевым, Прохоркин в первом.

– Это для того, чтобы немножко пустить свежую кровь. И посмотреть на другие сочетания, – сказал Витолиньш. – Потому что сезон длинный, и мы же не знаем, как все дальше будет складываться. Кто будет травмирован, кто нет. И такие матчи, как с "Ак Барсом", дают повод для размышления – как было бы, если бы изменили то и то, как это выглядело бы. Ребятам самим полезно сыграть с другими партнерами. Обговорить с другими игроками на скамейке или в раздевалке, что и как делать. Это всегда хорошо. Это не значит, что в следующих матчах мы оставим такие сочетания, но на этот раз решили сделать так.

– Кто выйдет в старте на "Нефтехимик"?

– Шестеркин.

– Будет ли к "Йокериту" готов Яковлев?

– Он рвется в бой. Но сейчас у нас такой график с матчами через день, что за неделю мы не провели ни одной полноценной тренировки. Чтобы с борьбой. Но все может быть.

– "Нефтехимик" может "Югре" проиграть, а потом обыграть "Авангард".

– Последние игры показывают, что это мобильная команда. Играет в довольно активный хоккей. И мы знаем почерк Назарова – много борьбы под воротами. Как под своими, так и под чужими. Много стычек. Должны быть готовы к этому.

– Назаров после матча с "Динамо" сказал, что в Петербург поедет команда уровня ВХЛ, поскольку много травмированных.

– Ну, это на его совести. Мы готовимся к серьезному сопернику. И нам надо реабилитироваться перед своими зрителями. (Игорь ЕРОНКО)

Матч СКА – "Нефтехимик" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.