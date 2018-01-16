Харийс Витолиньш – о матче со "Спартаком": "Все знают, что слабых соперников нет"

Тренер СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" отметил, что игроки успели отдохнуть после Матча звезд в Астане. Специалист заявил, что хоккеисты настраиваются только на победу в игре с красно-белыми, а ворота армейцев будет защищать Микко Коскинен.

– Как команда провела паузу, связанную с Матчем Звезд?

– Занимались довольно серьезно, дали всего один выходной. Были и "сухие", и ледовые тренировки. Все знают, что перед большой паузой остался последний этап.

– Игроки, вернувшиеся с Матча Звезд, получили какой-то дополнительный отдых?

– У тех, кто уезжал, также был один выходной и два дня в Астане в более расслабленном режиме. Здесь мы тренировались, так что, у тех, кто оставался, было все серьезнее, чем у тех, кто уезжал.

– Игра со "Спартаком" уже четвертая в сезоне, но в Ледовом соперника пока одолеть не удалось.

– Настраиваемся только на победу. Все знают, что слабых соперников нет. Надо играть в свою игру, реализовывать свои моменты – они у нас есть всегда. Надо быть готовыми на сто процентов.

– "Спартак" борется за плей-офф, это добавляет им злости, делает их более опасным соперником?

– Думаю, да, им в каждой игре необходимо набирать очки, вне зависимости от соперника. У них будут и стыковые игры с "Динамо". На данный момент "Спартак" еще более опасный противник, чем был до этого. Для команд, находящихся на границе зоны плей-офф каждый матч – уже как в плей-офф. Все будет зависеть от нашего настроя и реализации моментов.

– Кто сегодня сыграет в воротах?

– Сыграет Коскинен.

– Егор Яковлев занимается с неиграющим составом, с чем это связано?

– У нас сейчас все защитники в строю, нужна ротация. Сейчас впереди четыре игры, будем их менять. Как видите, и Патрик Херсли сегодня не играет. Надо всем дать почувствовать себя в игре.