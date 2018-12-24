Гудачек, Емелин, Семин и Коновалов - лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков недели в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек ("Спартак"), в трех матчах одержавший три победы (одну из них – на ноль, одну – в серии бросков). "Сухарь" стал первым для словацкого вратаря в этом сезоне. Гудачек отразил 96,39 процента бросков при коэффициенте надежности 0,96.

Лучшим защитником признан Алексей Емелин ("Авангард"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка. На счету защитника омского клуба 10 силовых приёмов, в среднем он проводил на льду 24 минуты 20 секунд.

Лучшим нападающим признан Александр Семин ("Витязь"), в трех матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них четыре шайбы.

Лучшим новичком признан вратарь Илья Коновалов ("Локомотив"), в трех гостевых матчах одержавший две победы (одну из них – на ноль). 20-летний голкипер ярославского клуба отразил 96,55% бросков при коэффициенте надёжности 1,04.