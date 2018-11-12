Губернатор Нижегородской области избран председателем правления "Торпедо"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран председателем правления "Торпедо", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы нижегородцев. Решение принято на общем собрании учредителей.

- Прежде всего, необходимо обеспечить стабильное выступление "Торпедо" в КХЛ, а также сформировать устойчивую финансовую модель на ближайшее время, - сказал Никитин. - Важной задачей является и популяризация хоккея в регионе. Учитывая, что планируется строительство нового Ледового дворца в Нижнем Новгороде, необходимо постоянно поддерживать зрительский интерес к выступлениям клуба для того, чтобы в перспективе обеспечить наполняемость арены.