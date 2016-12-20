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Горохов и Дельнов покинули "Сочи"

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Нападающий Александр Дельнов и защитник Илья Горохов покинули "Сочи", сообщает официальный сайт клуба. Контракты с обоими игроками расторгнуты по соглашению сторон. Дельнов в текущем сезоне принял участие в 20 матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Горохов в нынешнем чемпионате провел 27 игр, в которых отметился одной шайбой и пятью передачами. Ранее "Сочи" сообщил о расставании с нападающими Денисом Толпеко и Иваном Яценко.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Ilja-Gorohov-i-Aleksandr-Delnov-pokinuli-klub-5309

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