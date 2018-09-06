Горди Дуайер: "Динамо" нужно больше работать над удержанием преимущества"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после поражения от "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (2:3) отметил, что игра получилась равной. Также он отметил, что его команде стоит поработать над удержанием преимущества.

– Сегодня была очень хорошая, равная, напряженная игра, – цитирует пресс-служба нижегородского клуба Дуайера. – Наша команда проделала много хорошей работы. Мы нанесли около сорока бросков, создали много моментов впереди, но оказали недостаточно хороши в поисках путей к победе. Не смогли удержать преимущество, которое у нас было. В третьем периоде соперник забросил отличную шайбу, которая решила исход поединка. Нам нужно больше работать с тем, чтобы удерживать преимущество и находить пути к победе.