Гиртс Анкипанс о состоянии Лауриса Дарзиньша: "Он получил шлагбаум в голову. Это сотрясение мозга"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после победы над "Металлургом" (2:1) рассказал о состоянии здоровья Лауриса Дарзиньша и поблагодарил команду за самоотверженность.

- Спасибо команде за самоотверженную игру, за хороший ответ на прошлый проигрыш. Команда противника очень уважаемая и здорово играет, поэтому я рад, что мы их обыграли.

- В первом периоде Лаурис Дарзиньш уползал со льда и так не вышел дальше.Что с ним случилось?

- Он здорово сражался в меньшинстве. Мы еще посмотрим видео. Он там получил шлагбаум в голову. Это сотрясение мозга.

- Во время матча в Екатеринбурге Гудлевскис получил очень много нагрузки и, тем не менее, вы опять ему доверили в сегодняшнем матче...

- Это наш первый номер и мы верим в него. У нас вчера был хороший день отдыха. Провели восстановительную тренировку в хорошем настроении. Сегодня настроились. Не вижу больше проблем.

- У вас теперь железный первый номер.

- Ну как сказать...Да у нас железный первый номер, потому его и брали. У нас глубокий состав, два хороших вратаря. Я уверен в них. Они составляют хорошую конкуренцию, друг друга подтягивают. Проблем нет. (Юрий ШИРИНКИН)