Геннадий Величкин: "Состав "Магнитки" укомплектован на 100 процентов"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что состав клуба на сезона-2017/18 полностью укомплектован. В нынешнее межсезонье в "Магнитку" перешли защитники Денис Денисов и Ник Шаус, нападающие Антон Шенфельд и Мэтт Элиссон. Клуб покинули защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин и Крис Ли, а также нападающие Войтек Вольски, Данис Зарипов, Александр Семин и Томми Сантала.

- Могу сказать, что состав клуба укомплектован на сто процентов. Команда готова, укомплектована, мы готовы по составу к сезону, а все остальное будет ближе к играм, - цитирует ТАСС Величкина. - Если говорить о приобретениях, то нельзя сказать, что мы закончили работу, она ведется постоянно и не прекращается никогда.