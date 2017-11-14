Геннадий Величкин: "Кулемин? В "Магнитке" для воспитанников двери всегда открыты"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в интервью "СЭ" не стал исключать возможность возвращения нападающего "Айлендерс" Николая Кулемина в Россию. Накануне в клубе из Лонг-Айленда сообщили, что 31-летний форвард будет восстанавливаться после операции около полугода.

– В ближайшее время мы пока не будем связываться с Колей, – заявил Величкин. – У него действующий контракт, он будет лечиться и восстанавливаться. А ближе к лету будем смотреть – почему бы и не вернуть Кулемина в Россию? Для воспитанников всегда открыты двери в нашем клубе.

Напомним, что контракт Кулемина с "Айлендерс" истекает после завершения текущего сезона за океаном. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Российский форвард вернется домой после 10 сезонов в НХЛ?