Геннадий Величкин: "Достигли договоренности с Осалой о продлении контракта"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что клуб договорился о продлении контракта с финским нападающим Оскаром Осалой. 29-летний хоккеист выступает за "Магнитку" с 2013 года, в минувшем сезоне регулярного чемпионата провел 60 матчей, в которых набрал 28 (14+14) очков. Также на его счету 7 (6+1) очков в 18 играх Кубка Гагарина.

– Как я и говорил, вопрос будем решать после чемпионата мира, – цитирует "Р-Спорт" Величкина. – Мы провели переговоры и достигли договоренности о продлении контракта. Подписи на контракте еще не стоит, поэтому не могу сказать, что вопрос окончательно закрыт. С подписанием Осалы мы закрываем вопрос о легионерах в команде.