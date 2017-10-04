Гареев – о разгроме от СКА: "Хотелось бы извиниться перед болельщиками"

Защитник "Салавата Юлаева" Станислав Гареев считает, что удачные действия его команды в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:6) связаны с тем, что соперник стал действовать менее активно. Игрок обороны уфимцев отметил, что команда выходила на игру против питерских армейцев с двойным настроем.

– У меня нет комментариев. – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Гареева. – Вы сами все видели. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру, будем исправляться.

– В первом и втором периодах ваша команда выглядела как-то блекло, а в третьем заметно прибавила. Перестроились или что-то изменили в игре?

– Возможно, они перестали играть так активно, как в первых двух периодах. Но и мы немного вкатились в игру, поэтому так казалось.

– Статус фаворита матча был у СКА. Может быть, это сыграло свою роль?

– Нет, у нас наоборот был двойной настрой. Просто они забили четыре гола в большинстве. У них много мастеров, они используют эти моменты.

– В двух предыдущих матчах "юлаевцам" не удавалось забить в равных составах. Сегодня, наконец, это удалось. После этого команду прорвет?

– Надеюсь, что на следующую игру прорвет.