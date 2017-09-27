Евгений Медведев: "Авангард" в матче против минского "Динамо" выжил максимум из своих моментов"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (4:1) отметил, что удовлетворен результатами своей команды в домашней серии. Хоккеист также добавил, что в сегодняшней игре "ястребы" хорошо распорядились своими голевыми моментами.

– Забили в большинстве, выжили максимум из своих моментов, – цитирует клубная пресс-служба Медведева. – Отсюда и такой счёт. Больше комментировать нечего.

– Чувствовалось в игре, что минское "Динамо" идет на первом месте по штрафным минутам?

– Они много удалялись, причем много удалений было ненужных за игру высоко поднятой клюшкой.

– Что скажете о домашней серии в целом?

– Удовлетворительно. Должны были побеждать московское "Динамо", положение в турнирной таблице было бы лучше.