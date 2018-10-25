Дубль Кагарлицкого помог московскому "Динамо" уверенно обыграть "Сочи"

Московское "Динамо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Динамо" (Москва) - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Индрашис - 8 (Койвисто), 5:49 - 0:1. Кагарлицкий - 6, 6:29 - 0:2. Кагарлицкий - 7 (бол., Макаров, Шипачев), 24:54 - 0:3. Брюквин - 3 (бол., Тарасов, Индрашис), 33:57 - 0:4. О`Делл - 9 (Росен, Архипов), 35:22 - 1:4. Кулемин - 1 (А. Алексеев), 46:06 - 1:5.

Вратари: Барулин - Бочаров.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (9+14+9) - 30 (11+11+8).

Судьи: Белов, Бирин.

25 октября. Сочи. ДС "Большой".