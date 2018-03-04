Дмитрий Калинин: "Трудно пока говорить о том, на что способен "Спартак" в плей-офф"

Капитан "Спартака" Дмитрий Калинин признался, что пока не знает, чего ждать от красно-белых в Кубке Гагарина. В первом раунде московский клуб сыграет с ЦСКА. Первый матч серии состоится сегодня, 4 марта.

– Трудно пока говорить о том, на что мы способны в плей-офф, - цитируют "Известия" Калинина. - С самого начала сезона у нас была задача туда попасть. И мы шли к этой цели, но в итоге дождались последней игры, по итогам которой вся работа могла пойти насмарку. Молодцы, что выиграли у "Динамо". Игра была нелегкая, равная, соперник дал нам бой. Было очень сложно. Пока мы не думали, что будет дальше. В любом случае с каждым соперником в КХЛ легко не бывает. Так что надеюсь, небольшой трехдневный отдых нам пошел на пользу и к серии с ЦСКА подойдем во всеоружии.