20:21 | Хоккей — КХЛ

"Динамо" не поедет на сбор в Пинске, клуб не оплатил поездку в Белоруссию

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Как стало известно "СЭ", московское "Динамо" отменило первый предсезонный сбор команды, который традиционно проходит в Пинске в Белоруссии. Это связано с тем, что новое руководство клуба не оплатило пребывание хоккеистов на сборе. Скорее всего, "Динамо" будет тренироваться в Новогорске. Также под вопросом и участие бело-голубых в предсезонном турнире в Минске. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

"Динамо" разрушили из-за долгов

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kent....

Только в России такое возможно

21:04

зенит-супер-чемпион

мусора- нищеброды.

21:02

Kent....

Сука бесит все это !!!

20:42