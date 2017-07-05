"Динамо" не поедет на сбор в Пинске, клуб не оплатил поездку в Белоруссию

Как стало известно "СЭ", московское "Динамо" отменило первый предсезонный сбор команды, который традиционно проходит в Пинске в Белоруссии. Это связано с тем, что новое руководство клуба не оплатило пребывание хоккеистов на сборе. Скорее всего, "Динамо" будет тренироваться в Новогорске. Также под вопросом и участие бело-голубых в предсезонном турнире в Минске. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

"Динамо" разрушили из-за долгов