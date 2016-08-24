Даниил Тарасов: "Ставил перед собой задачу впервые за пять лет сыграть в первом матче сезона"

Нападающий московского "Динамо" Даниил Тарасов рассказал "СЭ" о победе команды в первом матче регулярного чемпионата КХЛ нового сезона во Владивостоке над "Адмиралом" (4:3 Б). Тарасов забросил шайбу в основное время и реализовал свою попытку в серии буллитов.

– Все прекрасно понимают, насколько сложно приходится во Владивостоке, – отметил Тарасов. – Во-первых, матчу предшествует дальний перелет, во-вторых, тут маленькая площадка. Все это вроде бы мелочи, но они имеют значение. Мы бились друг за друга, очень старались и выиграли матч по буллитам.

– Если отталкиваться от хода матча, то "Динамо" упустило одно очко, не выиграв в основное время?

– Хотелось, естественно, взять все три. Но на маленькой площадке любой бросок от борта может быть опасен. "Адмирал" сравнял счет в конце третьего периода. Наш вратарь, наверное, не увидел из-за скопления игроков момент броска, и шайба залетела в сетку.

– Ваш первый гол в матче засчитан не был.

– Судья, наверное, не увидел, что вратарь "Адмирала" не прижал шайбу, хотя в точно такой же ситуации забили нам. Но мне вскоре удалось забить. Шайба попала в меня после броска, отскочила, я успел бросить с разворота и попал. Лично для меня сезон начался неплохо, особенно если сравнивать с прошлым годом, когда долгое время не удавалось отличиться. Тогда пришлось тяжеловато, у меня было маловато игрового времени. За четыре последних года, в том числе и в Северной Америке, я ни разу не выходил на лед в стартовой игре сезона. Так что ставил перед собой цель нарушить эту традицию. Удалось, плюс еще и забил. У нас сейчас длинная скамейка, есть хорошая конкуренция, что является положительным моментом. Ты прекрасно понимаешь, стоит тебе недоработать, как шанс дадут уже другому.

– Не обидно, что в числе фаворитов сезона "Динамо" не фигурирует?

– Пусть нас высоко не ставят, будем "темной лошадкой". Наша игра всем все докажет. Будем биться в каждой игре и постараемся добиться самого высокого результата. (Михаил ЗИСЛИС)