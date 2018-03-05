ЦСКА выиграл второй матч в серии против "Спартака"

ЦСКА обыграл "Спартак" (1:0) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев. В этой встрече победу команде Игоря Никитина принес точный бросок Максима Шалунова в начале первого периода.

Последующие игры серии состоятся 7, 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Второй матч

ЦСКА - "Спартак" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Шалунов - 3 (Капризов), 5:03.

Вратари: Сорокин - Беспалов (59:28).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 41 (17+11+13) - 19 (5+5+9).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

5 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 2-0

ЦСКА - "Спартак". Вторая серия. LIVE!