ЦСКА выиграл второй матч в серии против "Спартака"

ЦСКА обыграл "Спартак" (1:0) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев. В этой встрече победу команде Игоря Никитина принес точный бросок Максима Шалунова в начале первого периода.
Последующие игры серии состоятся 7, 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/4 финала
Второй матч
ЦСКА - "Спартак" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Шалунов - 3 (Капризов), 5:03.
Вратари: Сорокин - Беспалов (59:28).
Штраф: 12 - 14.
Броски: 41 (17+11+13) - 19 (5+5+9).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
5 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Счет в серии: 2-0
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Bossonn
Эй, тот который мстюн, или как тебя там. Иди спать ложись, а то пропустишь пиндоские игрища. Желчь поднимется, заболеешь. Без тебя разберемся тут.
23:58 5 марта
Монте-Кристо (Мститель) .
Игру Спартака надо назвать "импотенция на льду". Два матча, ноль голов. Иное не подходит. Даже до ворот ЦСКА не могли доехать. Бросков было минимум и все неопасные, издалека. Да и не броски это по сути были, а пасы вратарю соперника. А вот голкипер у Спартака хороший. Хотя и нападающие ЦСКА играли крайне примитивно, убого. Да другого и быть в Колхозной лиге не может.
23:06 5 марта
foreverCSKAforever
С победой, армейцы!!!
22:37 5 марта
Andrewxyz
Сорока два сухаря, молоток!
21:57 5 марта
Mig-31
С Победой!
21:53 5 марта