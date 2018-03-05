21:51 5 марта | Хоккей — КХЛ

ЦСКА выиграл второй матч в серии против "Спартака"

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ЦСКА обыграл "Спартак" (1:0) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев. В этой встрече победу команде Игоря Никитина принес точный бросок Максима Шалунова в начале первого периода.

Последующие игры серии состоятся 7, 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Второй матч

ЦСКА - "Спартак" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Шалунов - 3 (Капризов), 5:03.

Вратари: Сорокин - Беспалов (59:28).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 41 (17+11+13) - 19 (5+5+9).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

5 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 2-0

ЦСКА - "Спартак". Вторая серия. LIVE!

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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Bossonn

Эй, тот который мстюн, или как тебя там. Иди спать ложись, а то пропустишь пиндоские игрища. Желчь поднимется, заболеешь. Без тебя разберемся тут.

23:58 5 марта

Монте-Кристо (Мститель) .

Игру Спартака надо назвать "импотенция на льду". Два матча, ноль голов. Иное не подходит. Даже до ворот ЦСКА не могли доехать. Бросков было минимум и все неопасные, издалека. Да и не броски это по сути были, а пасы вратарю соперника. А вот голкипер у Спартака хороший. Хотя и нападающие ЦСКА играли крайне примитивно, убого. Да другого и быть в Колхозной лиге не может.

23:06 5 марта

foreverCSKAforever

С победой, армейцы!!!

22:37 5 марта

Andrewxyz

Сорока два сухаря, молоток!

21:57 5 марта

Mig-31

С Победой!

21:53 5 марта

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