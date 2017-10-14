ЦСКА одержал седьмую победу подряд, обыграв "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над "Автомобилистом" – 3:2.

В составе екатеринбуржцев отличились нападающий Евгений Чесалин и защитник Никита Трямкин. За армейцев забросили форварды Кирилл Петров, Грег Скотт и Кирилл Капризов.

Отметим, что для красно-синих данная победа стала седьмой подряд. "Автомобилист" же прервал беспроигрышную серию, которая составляла два матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – ЦСКА – 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Голы: Чесалин – 5 (Симаков, Мишарин), 2:24 – 1:0. Петров – 2 (бол., Попов, Ничушкин), 13:09 – 1:1. Трямкин – 3 (бол., Михнов, Куляш), 16:33 – 2:1. Скотт – 2 (Нестеров), 46:03 – 2:2. Капризов – 10 (бол., Шумаков, Шалунов), 54:39 – 2:3.

Вратари: Коварж (59:47) – Сорокин.

Штраф: 28 – 12.

Броски: 14 (7+1+6) – 33 (10+10+13).

Судьи: Белов, Гашилов.

14 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Турнирная таблица здесь