ЦСКА одержал седьмую победу подряд, обыграв "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над "Автомобилистом" – 3:2.
В составе екатеринбуржцев отличились нападающий Евгений Чесалин и защитник Никита Трямкин. За армейцев забросили форварды Кирилл Петров, Грег Скотт и Кирилл Капризов.
Отметим, что для красно-синих данная победа стала седьмой подряд. "Автомобилист" же прервал беспроигрышную серию, которая составляла два матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) – ЦСКА – 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
Голы: Чесалин – 5 (Симаков, Мишарин), 2:24 – 1:0. Петров – 2 (бол., Попов, Ничушкин), 13:09 – 1:1. Трямкин – 3 (бол., Михнов, Куляш), 16:33 – 2:1. Скотт – 2 (Нестеров), 46:03 – 2:2. Капризов – 10 (бол., Шумаков, Шалунов), 54:39 – 2:3.
Вратари: Коварж (59:47) – Сорокин.
Штраф: 28 – 12.
Броски: 14 (7+1+6) – 33 (10+10+13).
Судьи: Белов, Гашилов.
14 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".
- Автомобилист Екатеринбург
- ЦСКА (хоккей)
- Кирилл Петров
- Никита Трямкин
- Грег Скотт
- Кирилл Капризов
- Евгений Чесалин
shpasic
штрафное время 28 - 12. опять СКА всё купил!))
17:40