ЦСКА обыграл "Салават Юлаев", уфимцы потерпели девятое поражение подряд

ЦСКА крупно обыграл "Салават Юлаев" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Александр Попов, Владимир Жарков, Грег Скотт, Валерий Ничушкин и Иван Телегин. У хозяев льда единственную шайбу забросил Дмитрий Макаров. Во втором периоде судьи отменили шайбу Михаила Воробьева, так как она не пересекла линию ворот.

Это поражение стало для уфимцев уже девятым кряду. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА идет на второй строчке "Запада".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – ЦСКА – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Голы: Попов – 12 (Да Коста, Скотт), 1:36 – 0:1. Жарков – 5 (Попов), 5:14 – 0:2. Дм. Макаров – 4 (Арзамасцев), 6:43 – 1:2. Скотт – 12 (бол., Муршак, Денисов), 17:12 – 1:3. Ничушкин – 10 (бол., Да Коста, Петров), 20:26 – 1:4. Телегин – 3 (Основин, Ничушкин), 44:28 – 1:5.

Вратари: Сведберг – Фаст.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 42 (9+15+18) – 36 (17+10+9).

Судьи: Гашилов, Наумов.