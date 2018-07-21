Бывший вратарь "Донбасса" и "Барыса" решил завершить карьеру

Голкипер Ян Лацо заявил, что планирует завершить карьеру из-за большого количества повреждений. Напомним, что словак пять лет играл в КХЛ за такие клубы, как "Донбасс", "Барыс" и "Лев". Также на счету 36-летнего хоккеиста серебряная медаль чемпионата мира в 2012 году.

– Если ты не чувствуешь себя хорошо, то вряд ли можешь достойно выглядеть не только в сборной, но и клубе, – цитирует Hokej.sk Лацо. – Я не готов играть на 100 процентов и не планирую подписывать контракт, будучи в подобной форме. У меня было много мелких травм, которые пришлось залечивать очень долго. Это сильно влияет на нервы.