Быков подтвердил факт встречи с председателем совета директоров "Авангарда"

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков рассказал о встрече с председателем совета директоров "Авангарда" Александром Крыловым.
– Вы вчера встречались с Александром Крыловым из "Авангарда". К чему-то эта беседа привела?
– Я просто познакомился с ним. Пока я не могу ничего говорить. Вы знаете, есть беседы, которые требуют определенной этики и уважения. Если Александр сочтет нужным что-то сказать – я прокомментирую. Я не вправе по-другому.
– Ждать ли вас в КХЛ в ближайшее время?
– Сомневаюсь. (Игорь ЕРОНКО)
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