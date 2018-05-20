Быков подтвердил факт встречи с председателем совета директоров "Авангарда"

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков рассказал о встрече с председателем совета директоров "Авангарда" Александром Крыловым.

– Вы вчера встречались с Александром Крыловым из "Авангарда". К чему-то эта беседа привела?

– Я просто познакомился с ним. Пока я не могу ничего говорить. Вы знаете, есть беседы, которые требуют определенной этики и уважения. Если Александр сочтет нужным что-то сказать – я прокомментирую. Я не вправе по-другому.

– Ждать ли вас в КХЛ в ближайшее время?

– Сомневаюсь. (Игорь ЕРОНКО)​