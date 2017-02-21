Букмекеры не верят в победу "Торпедо" над московским "Динамо"

21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина ХК "Динамо" – "Торпедо". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Торпедо"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,87 – Н 3,70 – П2 3,41
Трансляция матча ХК "Динамо" – "Торпедо" 21 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Торпедо".
Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Торпедо" 21 февраля на канале "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=0-11, 45 – 44.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" – "Торпедо"
|
2:3
|
16 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Торпедо" – "Динамо"
|
2:3 Б
|
22 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" – "Торпедо"
|
2:3 ОТ
|
22 сентября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Динамо" – "Торпедо"
|
0:1
|
22 декабря 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Торпедо" – "Динамо"
|
1:2 ОТ