12:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры не верят в победу "Торпедо" над московским "Динамо"

ХК "Динамо" – "Торпедо". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
ХК "Динамо" – "Торпедо". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина ХК "Динамо" – "Торпедо". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Торпедо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,87 – Н 3,70 – П2 3,41

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Торпедо" 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Торпедо".

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Торпедо" 21 февраля на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=0-11, 45 – 44.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 февраля 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" – "Торпедо"

2:3

16 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Торпедо" – "Динамо"

2:3 Б

22 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" – "Торпедо"

2:3 ОТ

22 сентября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Динамо" – "Торпедо"

0:1

22 декабря 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Торпедо" – "Динамо"

1:2 ОТ
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