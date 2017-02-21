Букмекеры не верят в победу "Торпедо" над московским "Динамо"

21 февраля состоится первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина ХК "Динамо" – "Торпедо". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ХК "Динамо" – "Торпедо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,87 – Н 3,70 – П2 3,41

Трансляция матча ХК "Динамо" – "Торпедо" 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ХК "Динамо" – "Торпедо".

Прямая трансляция матча ХК "Динамо" – "Торпедо" 21 февраля на канале "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=0-11, 45 – 44.

Результаты последних матчей