Боб Хартли: "Игра с "Йокеритом" была для "Авангарда" одной из лучших в сезоне"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (3:2 ОТ) заявил, что победу команде принесла игра вратаря Игоря Бобкова и бригад меньшинства.

- Это была одна из лучших игр в сезоне, в которой мы принимали участие, - приводит "РИА Новости" слова Хартли. - В том плане, что выложились на максимум обе команды, и мы, и "Йокерит". Победить могла любая команда, игра Игоря Бобкова и невероятная работа бригад меньшинства позволили нам победить. Мы прибавляли по ходу матча, я очень счастлив и горжусь этой победой, важной победой на характере.