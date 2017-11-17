Билялетдинов - об отсутствии Ландера и Ткачева в матче с ЦСКА: "Игроки болели"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов подтвердил, что Антон Ландер и Владимир Ткачев не смогли сыграть в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3) по причине болезни. Как ранее сообщал "СЭ", у Ландера возникли проблемы с желудком.

- Мне понравилась подготовка нашей команды, - цитирует официальный сайт "Ак Барса" Билялетдинова. - Я не могу упрекнуть ребят в отсутствии желания, отдачи. К сожалению, большое количество удалений. Сами также не забили. Вопросы есть, будем работать.

- 13 бросков всего в створ – это результат отсутствия большого количества игроков?

- Давайте не будем об этом. Играли игроки, которые играли.

- Ландер и Ткачев пропустили матч из-за травмы?

- Болели.

- В связи с большим количеством травм можно ли ждать новичков?

- Если бы это было легко сделать, то, наверное, были бы. На сегодня у нас надолго выбыли два центральных нападающих.

- Когда Потапов присоединится к команде?

- Пока не готов ответить на этот вопрос.